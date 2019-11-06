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Перед матчем Александрия - Сент-Этьен фанаты устроили массовую драку во Львове

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В потасовке приняли участие больше 100 болельщиков из Украины, Франции и Германии.
Полиция Львова зафиксировала массовую драку фанатов
Полиция Львова зафиксировала массовую драку фанатов
npu.gov.ua

В центре Львова произошла массовая драка футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел накануне, 6 ноября. На место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции и бойцы спецподразделения ТОР. 

“Полицейские прекратили драку, участие в которой принимали около ста человек - футбольные болельщики из Украины, Франции и Германии. В отдел полиции доставили 12 участников драки - из них четверо львовян в возрасте 20-22 года, другие - иностранцы.

Во время прекращения правонарушения травмированы двое полицейских, а также повреждены два служебных автомобиля“, - сказано в сообщении.

Обстоятельства и участники инцидента сейчас устанавливаются.

Отметим, что сегодня, 7 ноября, во Львове должен состоятся матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы Александрия - Сент-Этьен. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, вне игры, Лига Европы, Александрия, Сент-Этьен
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