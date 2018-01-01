Шаран: Против Сент-Этьена хотим показать приличный футбол

Наставник Александрии уверен, что его подопечным под силу играть на равных с соперниками такого уровня.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против Сент-Этьена.

“Приятно вернуться во Львов, ведь здесь мы добыли свое первое очко в Лиге Европы. Надеемся, что нам удастся показать такой же приличный футбол, как против Гента. Мы верим, что нам под силу сыграть на равных с такой командой, как Сент-Этьен.

Настроение у нас отличное, практически все здоровы, кроме таких важных игроков, как Ситало, Шендрик, Запорожан и Протасов. Готовились в обычном режиме, главное, чтобы все восстановились.

Посмотрел матчи с Монако и Амьеном в чемпионате Франции. Мы увидели разные варианты тактических схем. Против нас они играли по-другому, а в этих матчах по схеме 3-4-3. В их составе присутствует ротация. Понравилась организация игры в обороне, команда умеет защищаться, выбегать в контратаки. В обоих матчах понравился Буанга, который здесь сильно выделяется.

Играть по два матча в неделю сложно, но мы применяли ротацию. Но я все равно вижу, что есть усталость. Но главное, что психологически мы находимся в хорошем состоянии. Ребята сейчас в нормальных кондициях. Еще есть сутки до матча, так что еще немного есть времени отдохнуть“.

Наставник также прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

“Грицук не попал в заявочный лист Лиги Европы, так что в еврокубковых матчах не сможет сыграть. Он готовится к матчу с Олимпиком. Банада восстановился от повреждения, по нему будем принимать решение завтра“, - цитирует украинского специалиста пресс-служба команды.

Матч Александрия - Сент-Этьен состоится сегодня, 7 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.