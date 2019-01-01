Витория Гимарайнш - Арсенал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Гол бывшего нападающего ФК Львов спас португальскую команду от поражения.

Арсенал сыграл вничью с Виторией Getty Images

Лондонский Арсенал на последних минутах упустил победу над Виторией Гимарайнш в рамках матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

В составе английской команды отметился Шкодран Мустави, а за португальскую команду забил бывший нападающий ФК Львов Бруно Дуарте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Витория Гимарайнш - Арсенал:

Витория Гимарайнш - Арсенал 1:1

Голы: Дуарте, 90+1 - Мустафи, 81.

Витория: Жезус - Гарсия, Венансио, Тапсоба, Рафа - Родригес Пепе (Поа, 61), Ндубуси Агу, Эванджелиста (Бонатини, 82) - Эдвардс, Дуарте, Давидсон (Рочинья, 68).

Арсенал: Мартинес - Мустафи, Сократис, Холдинг - Мейтланд-Найлз, Себальос (Гендузи, 54), Уиллок (Торрейра, 78), Тирни - Пепе, Сака (Ляказетт, 65) - Матинелли.

Предупреждения: Рафа - Мустафи, Холдинг.