Михайличенко: Постараемся не позволить Копенгагену играть в свой футбол
Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко поделился своими ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.
“В каких кондициях находятся Буяльский, Кадар и Бойко? Сложно сказать. Они провели всего несколько тренировок вместе с нами. Но они вернулись в строй, это игроки опытные. Решим завтра, кто будет играть и кто вообще попадет в заявку на матч. Денис просто прилетел с командой. Он пока даже не тренируется.
Что нужно изменить в игре? Конечно, мы разбирали киевский матч с Копенгагеном. Нельзя найти одну какую-то причину того, что мы не победили. Быстрый гол, конечно, повлиял на ход игры, добавил Копенгагену больше уверенности.
Мы, наверное, не были готовы к такому старту встречи. Но я не отказываюсь от своих слов о том, что мы позволили Копенгагену сыграть в свой футбол. Постараемся завтра это исправить“.
Наставник киевлян также прокомментировал возвращение в строй лидера датской команды Даме Н'дойе.
“Н'дойе - опытный нападающий. Не знаю, будет ли он играть. У Копенгагена есть несколько вариантов построения линии атаки. У Н`дойе есть сильные качества, на которые надо обратить внимания. Однако ничего сверхъестественного в этой ситуации нет.
Думаем ли мы о матче с Шахтером, который состоится 10 ноября? Надо готовиться к матчу с Копенгагеном, а не к матчу с Шахтером. Не могу понять, как можно сегодня готовиться к поединку, который нас ждет в воскресенье. Тем более, что два человека из нашего состава точно не будут играть с Шахтером.
Я вообще против того, чтобы расслабляться когда-то. В любом матче огромная ответственность. И перед клубом, и перед болельщиками. Вне зависимости от результата, надо всегда настраиваться только на победу. Такая психология должна быть у команды, иначе тяжело добиваться результатов. Нет малозначимых матчей“.
Михайличенко также оценил достижения своего штаба за время работы в Динамо.
“Пока никаких высот мы не достигли. Стараемся играть, добиться от команды игры, которую хотелось бы видеть, стараемся в каждом матче играть на победу. После нескольких месяцев работы с командой нет смысла говорить о пути и достижениях. У нас пока не высоты, а маленькая горочка“, - сказал Михайличенко на предматчевой пресс-конференции.
Матч Копенгаген - Динамо состоится завтра, 7 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
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