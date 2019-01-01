Михайличенко: Постараемся не позволить Копенгагену играть в свой футбол

Наставник киевлян отметил, что в каждом матче нужно настаиваться только на победу.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко поделился своими ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.

“В каких кондициях находятся Буяльский, Кадар и Бойко? Сложно сказать. Они провели всего несколько тренировок вместе с нами. Но они вернулись в строй, это игроки опытные. Решим завтра, кто будет играть и кто вообще попадет в заявку на матч. Денис просто прилетел с командой. Он пока даже не тренируется.

Что нужно изменить в игре? Конечно, мы разбирали киевский матч с Копенгагеном. Нельзя найти одну какую-то причину того, что мы не победили. Быстрый гол, конечно, повлиял на ход игры, добавил Копенгагену больше уверенности.

Мы, наверное, не были готовы к такому старту встречи. Но я не отказываюсь от своих слов о том, что мы позволили Копенгагену сыграть в свой футбол. Постараемся завтра это исправить“.

Наставник киевлян также прокомментировал возвращение в строй лидера датской команды Даме Н'дойе.

“Н'дойе - опытный нападающий. Не знаю, будет ли он играть. У Копенгагена есть несколько вариантов построения линии атаки. У Н`дойе есть сильные качества, на которые надо обратить внимания. Однако ничего сверхъестественного в этой ситуации нет.

Думаем ли мы о матче с Шахтером, который состоится 10 ноября? Надо готовиться к матчу с Копенгагеном, а не к матчу с Шахтером. Не могу понять, как можно сегодня готовиться к поединку, который нас ждет в воскресенье. Тем более, что два человека из нашего состава точно не будут играть с Шахтером.

Я вообще против того, чтобы расслабляться когда-то. В любом матче огромная ответственность. И перед клубом, и перед болельщиками. Вне зависимости от результата, надо всегда настраиваться только на победу. Такая психология должна быть у команды, иначе тяжело добиваться результатов. Нет малозначимых матчей“.

Михайличенко также оценил достижения своего штаба за время работы в Динамо.

“Пока никаких высот мы не достигли. Стараемся играть, добиться от команды игры, которую хотелось бы видеть, стараемся в каждом матче играть на победу. После нескольких месяцев работы с командой нет смысла говорить о пути и достижениях. У нас пока не высоты, а маленькая горочка“, - сказал Михайличенко на предматчевой пресс-конференции.

Матч Копенгаген - Динамо состоится завтра, 7 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.