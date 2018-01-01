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Сидорчук - о матче с Копенгагеном: Психологический фон накануне игры хороший

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Капитан столичного клуба отметил, что матч с Копенгагеном нельзя назвать ключевым.
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал предстоящий матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.

“Можно ли назвать завтрашний матч с Копенгагеном ключевым в нашей группе? То, что эта игра важна, понятно и без турнирной таблицы, но впереди еще два матча. Она является важной, но не думаю, что именно ключевой.

Что нужно исправить в игре после матча в Киеве? Мы просматривали домашнюю игру, и для нас стало сюрпризом, что нас так прессинговали. Сейчас это для нас сюрпризом уже не будет. Наверное, мы были не до конца готовы к такой игре, поэтому сыграли вничью. Нас прессинговали с первой минуты.

Устала ли команда после успешной продуктивной недели? Побеждать всегда приятно, но нужно помнить, что Лига Европы - совсем другой турнир, и здесь у нас совсем другая ситуация.

Мы полностью абстрагируемся от прошлых игр, но психологический фон относительно хороший“, - цитирует футболиста пресс-служба киевского клуба.

Матч Копенгаген - Динамо состоится в четверг, 7 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Сергей Сидорчук, Динамо, Копенгаген, Лига Европы
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