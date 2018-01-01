Сидорчук - о матче с Копенгагеном: Психологический фон накануне игры хороший

Капитан столичного клуба отметил, что матч с Копенгагеном нельзя назвать ключевым.

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал предстоящий матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.

“Можно ли назвать завтрашний матч с Копенгагеном ключевым в нашей группе? То, что эта игра важна, понятно и без турнирной таблицы, но впереди еще два матча. Она является важной, но не думаю, что именно ключевой.

Что нужно исправить в игре после матча в Киеве? Мы просматривали домашнюю игру, и для нас стало сюрпризом, что нас так прессинговали. Сейчас это для нас сюрпризом уже не будет. Наверное, мы были не до конца готовы к такой игре, поэтому сыграли вничью. Нас прессинговали с первой минуты.

Устала ли команда после успешной продуктивной недели? Побеждать всегда приятно, но нужно помнить, что Лига Европы - совсем другой турнир, и здесь у нас совсем другая ситуация.

Мы полностью абстрагируемся от прошлых игр, но психологический фон относительно хороший“, - цитирует футболиста пресс-служба киевского клуба.

Матч Копенгаген - Динамо состоится в четверг, 7 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.