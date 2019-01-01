Арсенал упустил победу над Виторией Гимарарайнш
Гол экс-нападающего ФК Львов спас португальскую команду от поражения.
Витория Гимарарайнш спаслась от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с лондонским Арсеналом.
На 91-й минуте встречи гол бывшего форварда ФК Львов Бруно Дуарте принес португальской команде ничью.
Витория Гимарарайнш - Арсенал 1:1
Голы: Дуарте, 90+1 - Мустафи, 81.
Витория: Жезус - Гарсия, Венансио, Тапсоба, Рафа - Родригес Пепе (Поа, 61), Ндубуси Агу, Эванджелиста (Бонатини, 82) - Эдвардс, Дуарте, Давидсон (Рочинья, 68).
Арсенал: Мартинес - Мустафи, Сократис, Холдинг - Мейтланд-Найлз, Себальос (Гендузи, 54), Уиллок (Торрейра, 78), Тирни - Пепе, Сака (Ляказетт, 65) - Матинелли.
Предупреждения: Рафа - Мустафи, Холдинг.
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