Арсенал упустил победу над Виторией Гимарарайнш

Гол экс-нападающего ФК Львов спас португальскую команду от поражения.

Витория Гимараэш и Арсенал сыграли вничью Getty Images

Витория Гимарарайнш спаслась от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с лондонским Арсеналом.

На 91-й минуте встречи гол бывшего форварда ФК Львов Бруно Дуарте принес португальской команде ничью.

Витория Гимарарайнш - Арсенал 1:1

Голы: Дуарте, 90+1 - Мустафи, 81.

Витория: Жезус - Гарсия, Венансио, Тапсоба, Рафа - Родригес Пепе (Поа, 61), Ндубуси Агу, Эванджелиста (Бонатини, 82) - Эдвардс, Дуарте, Давидсон (Рочинья, 68).

Арсенал: Мартинес - Мустафи, Сократис, Холдинг - Мейтланд-Найлз, Себальос (Гендузи, 54), Уиллок (Торрейра, 78), Тирни - Пепе, Сака (Ляказетт, 65) - Матинелли.

Предупреждения: Рафа - Мустафи, Холдинг.