Кадар, Шабанов и Соль отправятся в Данию на матч с Копенгагеном

Стала известна заявка киевского клуба на матч Лиги Европы.

В четверг, 7 ноября, киевское Динамо на выезде сыграет с Копенгагеном в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

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Главный тренер “бело-синих“ Алексей Михайличенко определился со списком футболистов, которые отправятся на поединок. В заявку команды были включены 21 футболист.

Вратари: Бущан, Кучерук, Нещерет;

Защитники: Попов, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзера;

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский;

Нападающие: Соль, Родригес, Беседин.

Отметим,что Динамо отправится в Данию чартерным рейсом из Борисполя в среду, 6 ноября, в 11:00.

Напомним, матч Копенгаген - Динамо состоится в четверг, 7 ноября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

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Ранее сообщалось, что лидер Копенгагена может не сыграть в матче против Динамо.