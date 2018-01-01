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Защитник Копенгагена: Динамо - сильная команда, которая может создать нам проблемы

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Виктор Нельссон с нетерпением ждет противостояния с киевлянами.
Виктор Нельссон
Виктор Нельссон
fck.dk

Защитник Копенгагена Виктор Нельссон прокомментировал предстоящий матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против Динамо.

“Динамо - это сильная команда с хорошими в индивидуальном плане игроками, которые могут создать нам проблемы.

Мы показали хорошую игру в Киеве и с отличным настроением вернулись домой. Дома мы должны побеждать и в четверг постараемся это сделать. С нетерпением жду боя с «Динамо“, - цитирует слова футболиста пресс-служба датского клуба.

Матч Копенгаген - Динамо состоится в четверг, 7 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Копенгаген
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