Игрок Копенгагена: С Динамо у нас будет крутой бой

Динамо и Копенгаген проведут матч Лиги Европы уже в четверг.

Защитник Копенгагена Сотирис Папаяннопулос поделился мыслями о предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против киевского Динамо.

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“Это будет очень крутой бой. Как футболист, я люблю большие поединки, и этот матч относится именно к таким. Пока что мы неплохо выступали в Лиге Европы, и мы очень хотим выйти в плей-офф, так что мы мотивированы на победу.

Конечно, для нас важен воскресный матч с лидирующим в чемпионате Дании Мидтьюлландом, но в данный момент мы полностью сконцентрированы на матче с Динамо“, - приводит слова Папаяннопулоса пресс-служба Копенгагена.

Напомним, матч Копенгаген - Динамо состоится в четверг, 7 ноября, в 19.55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

Ранее сообщалось, что лидер Копенгагена может не сыграть в матче против Динамо.