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Лидер Копенгагена может не сыграть в матче против Динамо

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Даме Н'Дойе продолжает восстановление после повреждения.
Даме Н'Дойе
Даме Н'Дойе
Getty Images

Главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен рассказал, что нападающий команды Даме Н'Дойе может пропустить матч группового этапа Лиги Европы против киевского Динамо.

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“Н'Дойе  не готов играть и против Динамо в четверг и с Мидтьюлландом в воскресенье. Если он выйдет на поле в Лиге Европы, то, вероятно, не будет играть в воскресенье.

Игрок отсутствовал десять недель из-за травмы, а после восстановления тренируется только две недели“, - рассказал Сольбаккен в интервью Bold.dk.

Матч Копенгаген - Динамо состоится в четверг, 7 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Копенгаген, Даме Н'Дойе
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