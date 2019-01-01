Лидер Копенгагена может не сыграть в матче против Динамо
Даме Н'Дойе продолжает восстановление после повреждения.
Главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен рассказал, что нападающий команды Даме Н'Дойе может пропустить матч группового этапа Лиги Европы против киевского Динамо.
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“Н'Дойе не готов играть и против Динамо в четверг и с Мидтьюлландом в воскресенье. Если он выйдет на поле в Лиге Европы, то, вероятно, не будет играть в воскресенье.
Игрок отсутствовал десять недель из-за травмы, а после восстановления тренируется только две недели“, - рассказал Сольбаккен в интервью Bold.dk.
Матч Копенгаген - Динамо состоится в четверг, 7 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
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