Александрия - Сент-Этьен: анонс и прогноз матча Лиги Европы

Все самое важное о матче Александрии в Лиге Европы.

В четверг, 7 ноября, состоятся матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы. В рамках этого раунда турнира Александрия на своем поле примет французский Сент-Этьен.

Александрия - Сент-Этьен

Лига Европы, 4-й тур, Группа I

Львов, стадион Арена Львов

7 ноября 2019 года

Стартовый свисток - 22:00

Арбитр - Жоау Пиньейру (Португалия)

Прямая трансляция: телеканал Футбол 1

Сент-Этьен и Александрия одинаково начали свое выступление в групповом этапе: поражение в первом туре и ничья - во втором. Александрия сначала уступила на выезде Вольфсбургу (1:3), а потом вырвала домашнюю ничью с Гентом (1:1).

Сент-Этьен стартовал с гостевого поражения от Гента (2:3), а затем поделил дома очки с Вольфсбургом (1:1). После второго тура в клубе сменился главный тренер - вместо Гислена Прентана пришел Клод Пюэль.

В прошлом туре Лиги Европы Александрия на выезде сыграли вничью - 1:1. Таким образом, эта встреча станет для каждой из команд возможностью одержать первую победу в ЛЕ и подправить свое положение в группе I, где команды занимают 3-е и 4-е место, имея по 2 балла.

Александрия - Сент-Этьен: анонс матча ФК Александрия

В промежутке между матчами Лиги чемпионов команды сыграли поединке в турнирах своих стран. Александрия провела уверенный отрезок в УПЛ, отобрав очки у лидера чемпионата Шахтера (0:0) и разгромив Мариуполь (3:0). Кроме того, подопечные Шарана обыграли Зарю в 1/8 финала Кубка Украины (1:1, 5:4 по пен.) и вышли в следующий раунд турнира.

Сент-Этьен же в рамках Лиги 1 сыграл вничью с Амьеном (2:2) и обыграл Монако (1:0). Сейчас клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 18 очков после 12-ти матчей.

Александрия

Александрия - Сент-Этьен: анонс матча ФК Александрия

Александрия подходит к матчу с некоторыми кадровыми потерями - участие в поединке не готов принять Артем Ситало, да и Евгений Банада рискует не выйти на поле из-за повреждения, полученного накануне матча с Мариуполем.

Оба игрока - важные элементы в схеме Шарана, так что теперь наставнику придется сделать выбор в пользу Безбородько, а не “легкого“ форварда. Также в лазарете находятся Шендрик, Запорожан и Протасов.

На своем поле подопечные Шарана могут попытаться надавить на соперника, и попытаться взять три очка. Учитывая, что на выезде Александрия добилась ничьей, у украинского клуба есть все шансы на победу на своем поле.

Сент-Этьен

Александрия - Сент-Этьен: анонс матча ФК Александрия

Сент-Этьен обладает сбалансированным составом, в котором есть и молодые исполнители, и опытный игроки. После прихода нового тренера команда очень преобразилась, выбравшись из зоны вылета в верхнюю часть турнирной таблицы в чемпионате Франции.

Что касается кадровых потерь, то в сентябре из-за перелома руки в лазарете у Сент-Этьена оказался основной вратарь команды Стефан Руффье, а в октябре порвал крестоподобные связки вингер команды Кевин Монне-Паке. Помимо них, наставник команды сообщил, что участие в матче не примут Вильям Салиба, Янн Мвила, Шарль Аби и Йоан Кабай.

Ориентировочные составы

Александрия - Сент-Этьен: анонс матча ФК Александрия

Александрия: Панькив - Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко - Безбородько, Ковалец, Гречишкин, Мирошниченко - Лучкевич, Третьяков.

Сент-Этьен: Руффье - Силва, Перрен, Колодзейчак - Трауко, Ахолу, Юссуф, Дебюши - Будебруз, Амума - Берич.

Слова

Владимир Шаран (Александрия)

Владимир Шаран ФК Александрия

“Посмотрел матч с Монако и Амьеном. Мы увидели разные варианты тактических схем. Против нас они играли по-другому, а в этих матчах по схеме 3-4-3. В их составе присутствует ротация. Понравилась организация игры в обороне, команда умеет защищаться, выбегать в контратаки. В обоих матчах понравился Буанга, который здесь сильно выделяется“.

Клод Пюэль (Сент-Этьен)

Клод Пюэль ФК Александрия

“Вместе с нами на поле будет команда, столь же решительно настроенная на победу, что и мы. Они находятся в почти той же ситуации в турнирном плане, что и мы. Мы должны сосредоточиться на нашей игре и брать очки“.

Арбитр

Главным арбитром на данное противостояние назначен португалец Жоау Пиньейру. У 31-летнего арбитра в активе 4 матча Лиги Европы и 25 поединков под эгидой УЕФА.

Помогать ему у боковых линий будут Бруну Родригеш и Алвару Мешкита. Обязанности четвертого арбитра исполнит Жорж Соуза.

Прогноз

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии существенное преимущество у гостей поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на Сент-Этьен с коэффициентом 1.93, в то время как успех украинского клуба оценили в 4.30. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.50.

По мнению нашей редакции, подопечным Шарана придется очень непросто в данном поединке, но есть шанс, как минимум, сыграть вничью. Прогноз нашей редакции - 1:1.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Александрия - Сент-Этьен, которая начнется 7 ноября в 22:00 по киевскому времени.