Копенгаген - Динамо Киев: анонс и прогноз матча Лиги Европы
В четверг, 7 ноября, состоятся матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. В рамках этого раунда турнира киевское Динамо на выезде сыграет с датским Копенгагеном.
Копенгаген - Динамо
Лига Европы, 4-й тур, Группа В
Копенгаген, стадион Паркен
7 ноября 2019 года
Стартовый свисток - 19:55
Арбитр - Томаш Богнар (Венгрия)
Прямая трансляция: телеканал Футбол 1
В рамках четвертого тура группового этапа еврокубкового турнира подопечным Михайличенко предстоит встретится с самым серьезным соперником. Чемпионы Дании неплохо стартовали в Лиге Европы - в первом туре они минимально обыграли Лугано (1:0), а во втором сыграли вничью с Мальме (1:1).
Киевляне в первом туре победили на своем поле Мальме (1:0), а во втором туре на выезде сыграли вничью с Лугано (0:0). В очном противостоянии в Киеве Динамо и Копенгаген сыграли вничью (1:1).
Таким образом, Динамо и Копенгаген лидируют в турнирной таблице группы В, имея в своем активе по 5 очков. Между собой Динамо и Копенгаген встречались только один раз - в прошлом туре Лиги чемпионов.
Что касается текущего выступления команд во внутренних соревнованиях, то сейчас киевляне выглядят очень хорошо. Потеряв очки в матче с Карпатами в УПЛ, “бело-синие“ выбили Шахтер из розыгрыша Кубка Украины, после чего разгромили ФК Львов в рамках чемпионата Украины.
Копенгаген же в перерыве между матчами Лиги чемпионов одержал две уверенные победы в чемпионате Дании, а также прошел в следующий раунд Кубка страны по футболу. Команда идет второй во внутреннем первенстве страны, уступая 4 балла лидирующему Митьюлланду.
Копенгаген
Как и Динамо, Копенгаген в седьмой раз играет на групповом этапе Лиги Европы. В плей-офф команда выходила лишь дважды. В последний раз это было в сезоне 2017/18, когда на стадии 1/16 финала датчане уступили Атлетико (1:4 дома, 0:1 в гостях). В прошлом розыгрыше Копенгаген набрал пять очков и финишировал в квартете на последнем месте.
Что касается кадровых проблем, то в лазарете находится лидер команды Даме Ндойе. По словам главного тренера Копенгагена, он может пропустить матч против Динамо. Также матч пропустят Николай Бойлесен, Йонас Уинд, Роберт Мудражия, и Карло Хольсе.
Динамо
В лазарете киевского клуба по-прежнему находится защитник Никита Бурда, который перенес операцию на травмированном колене. Продолжает свое восстановление и Миккель Дуэлунд, у которого случился рецидив травмы. Он уже вернулся в общую группу, и ожидалось, что он сыграет против Копенгагена, но, в итоге, Миккель не полетел в Данию.
Еще одна важная потеря для Динамо - голкипер Денис Бойко, которому сделали операцию по удалению грыжи. Зато из лазарета вернулся Тамаш Кадар. Всего в Данию отправились 21 футболист.
Ориентировочные составы
Копенгаген: Йонссон - Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо - Стаге, Зека, Фишер - Сантос, Сотириу, Фальк.
Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Шепелев, Сидорчук, Вербич - Цыганков, Беседин, Де Пена
Не сыграют: Бурда, Дуэлунд, Бойко - Бойлесен, Уинд, Мудражия, Хольсе
Под вопросом: Ндойе
Арбитр
Главным арбитром матча Копенгаген - Динамо будет венгерский арбитр Томаш Богнар. Рефери в своей профессиональной карьере уже 28 раз работал на матчах Лиги Европы, а всего под эгидой УЕФА обслужил 60 поединков.
В 2018 году Богнар работал на поединке киевского Динамо против Ренна в Лиге Европы. Тогда “бело-синие“ на выезде обыграли соперника со счетом 2:1.
Слова тренеров
Алексей Михайличенко (Динамо)
“Конечно, мы разбирали домашнюю игру с Копенгагеном, но нельзя найти один момент, от которого зависит та или иная игра. Быстрый гол повлиял на ход матча, добавил соперникам уверенности. Мы были немного не готовы к такому началу. К такому вообще сложно подготовиться. Не отказываюсь от своих слов, мы позволили Копенгагену сыграть в его футбол в Киеве. Постараемся это исправить“.
Столе Сольбаккен (Копенгаген)
“Наша задача - взять три очка, но мы не уверены в том, что удастся обыграть Динамо. Это очень хорошая команда, у которой есть индивидуально сильные футболисты. Мы хорошо сыграли на выезде и это прибавляет уверенности, но я все еще считаю, что Динамо - фаворит группы“.
Прогноз
По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии небольшое преимущество у хозяев поля. Так, букмекерские конторы принимают ставки на победу датского клуба с коэффициентом 2.50, в то время как триумф “бело-синих“ оценили в 3.05. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.20.
Киевляне набрали форму и начали показывать результат во внутреннем чемпионате, но и Копенгаген демонстрирует хорошую форму. Прогноз нашей редакции - 2:1 в пользу Динамо.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Копенгаген - Динамо, которая начнется 7 ноября в 19:55 по киевскому времени.
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