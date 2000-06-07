Александрия - Сент-Этьен: где смотреть матч Лиги Европы

Александрия примет Сент-Этьен в матче группового этапа Лиги Европы. Узнайте, где смотреть данный поединок в прямом эфире.

В четверг, 7 ноября, Александрия примет французский Сент-Этьен в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится во Львове на стадионе Арена Львов.

Где смотреть матч Александрия - Сент-Этьен в прямом эфире? В Украине трансляцию встречи будет вести телеканал Футбол 1.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Александрия - Сент-Этьен, которая начнется 7 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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