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Копенгаген - Динамо Киев: где смотреть матч Лиги Европы

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Копенгаген примет киевское Динамо в рамках группового этапа Лиги Европы. Узнайте, где смотреть данный поединок в прямом эфире.
Копенгаген - Динамо: где смотреть матч
Копенгаген - Динамо: где смотреть матч
ФК Динамо Киев

В четверг, 7 ноября, датский Копенгаген примет киевское Динамо в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Копенгагене на стадионе Паркен.

Где смотреть матч Копенгаген - Динамо в прямом эфире? В Украине трансляцию встречи будет вести телеканал Футбол 1. Кроме того, показывать противостояние будет канал Матч! Футбол 1 (Россия).

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Копенгаген - Динамо, которая начнется 7 ноября в 19:55 по киевскому времени.

Предлагаем вам также ознакомиться с прогнозом и ставками букмекеров на это противостояние.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, где смотреть, Копенгаген, Лига Европы, футбол
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