Полузащитник Арсенала стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Николя Пепе отметился дублем в ворота Витории Гимараэш.

Лучшим игроком третьего тура группового раунда Лиги Европы стал полузащитник лондонского Арсенала Николя Пепе, сообщает пресс-служба УЕФА.

Футболист принес победу своей команде, оформив дубль в матче против Витории Гимараэш (3:2).

На награду также претендовали Франко Васкес (Севилья), Райан Кристи (Селтик) и Уссама Идрисси (АЗ).

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