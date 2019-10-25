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Полузащитник Арсенала стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

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Николя Пепе отметился дублем в ворота Витории Гимараэш.
Николя Пепе
Николя Пепе
Getty Images

Лучшим игроком третьего тура группового раунда Лиги Европы стал полузащитник лондонского Арсенала Николя Пепе, сообщает пресс-служба УЕФА.

Футболист принес победу своей команде, оформив дубль в матче против Витории Гимараэш (3:2).

На награду также претендовали Франко Васкес (Севилья), Райан Кристи (Селтик) и Уссама Идрисси (АЗ).

Смотрите также видео голов и обзор матча Арсенал - Витория Гимараэш.

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Теги: футбол, Николя Пепе, Арсенал, Лига Европы
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