Полузащитник Арсенала стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Николя Пепе отметился дублем в ворота Витории Гимараэш.
Лучшим игроком третьего тура группового раунда Лиги Европы стал полузащитник лондонского Арсенала Николя Пепе, сообщает пресс-служба УЕФА.
Футболист принес победу своей команде, оформив дубль в матче против Витории Гимараэш (3:2).
👏 Игрок недели в #ЛигаЕвропы - Николя Пепе из “Арсенала“! 👏@hankookreifen pic.twitter.com/G1MNQVnks5— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 25, 2019
На награду также претендовали Франко Васкес (Севилья), Райан Кристи (Селтик) и Уссама Идрисси (АЗ).
Смотрите также видео голов и обзор матча Арсенал - Витория Гимараэш.
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