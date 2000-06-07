Шаран: Мы хотели показать хороший футбол, и сделали это

Украинский специалист остался доволен своими подопечными.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран на послематчевой пресс-конференции прокомментировал ничью против французского Сент-Этьенна (1:1) в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

“Добытое очко в турнирном плане не означает ничего. Мы хотели показать хороший футбол, и сделали это, насколько нам хватило сил. Также мы хотели помочь Украине в таблице коэффициентов. Самое главное, что парни отработали после тяжелой игры с Динамо (0:1) в чемпионате. Психологически они были недовольны тем результатом. Также был тяжелый перелет.

В начале матча мы немного неправильно играли. Мы готовились к двум тактическим схемам. Мы знали, что Сент-Этьен может сыграть в четыре защитника, три полузащитника и три нападающих. Так оно и получилось. Немного не разобрались. Но потом все было нормально. Мы могли забить второй мяч. В конце у Сент-Этьена также были хорошие моменты. Наш вратарь сыграл удачно.

Мои футболисты - настоящие мужчины. Вы не представляете, какое у них было состояние после перелета. Не было эмоций, было тяжело. Самое главное, что выдержали, никого не сводили судороги. Но было видно, что в конце мы немного подсели.

Поздние замены? Ничего не хотелось ломать. Но после выхода высокого нападающего у соперника, мы начали проигрывать верховую борьбу. Видели, что и Лучкевич подсел. В конце перестроились тактически, когда Бабогло вышел третьим центральным“.

Также Шаран высказался о поддержке команды на выезде.

“Присутствие президента? Он еще раньше сказал, что приедет. Отмечу и болельщиков, которые летели с нами, которые на автобусе добирались. Очень приятно было видеть желто-черные цвета на трибунах. Но поддержки не было слышно из-за фанатов Сент-Этьена. Сегодня в этом плане было намного лучше, чем в матче с Вольфсбургом. 29 тысяч людей. В такой атмосфере играть очень приятно.

Парням нужно отдохнуть, а нам работать. Нужно думать, кто сможет выйти в матче против Шахтера. Нужно постараться выдержать этот темп, этот график. Это футбол, от этого никуда не денешься“, - цитирует специалиста пресс-служба украинского клуба.

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