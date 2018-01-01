Трабзонспор - Краснодар 0:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы

"Быки" одержали сухую победу в Турции.

Трабзонспор - Краснодар: видео голов и обзор матча Getty Images

В третьем туре Лиги Европы Краснодар на выезде обыграл турецкий Трабзонспор.

Оба своих гола “быки“ забили во втором тайме, при этом сохранили свои ворота сухими.

Смотрите видео голов и обзор матча Трабзанспор - Краснодар:

Трабзонспор — Краснодар 0:2

Голы: Берг, 49, Вильена, 90+2

Трабзонспор: Чакыр — Перейра, Фернандеш, Кампи (Канбаз, 83), Новак — Соса, Сари, Черенчи (Эрдоган, 68), Пармак (Авдиай, 72), Нвакаэме — Сорлот

Краснодар: Сафонов — Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров — Вильена, Камболов, Ольссон — Стоцкий (Фернандеш, 62), Берг (Ари, 70), Сулейманов

Предупреждения: Перейра, Соса, Фернандеш — Ольссон, Спаич, Рамирес