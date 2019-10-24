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Рома: Официальные лица матча признали назначения пенальти ошибочным

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Пенальти было назначено неправильно.
Смоллинг утверждает, что мяч попал в лицо
Смоллинг утверждает, что мяч попал в лицо
Getty Images

Итальянская Рома прокомментировала эпизод с назначением пенальти в ворота “волков“ в рамках третьего тура Лиги Европы с Боруссией Менхенгладбах (1:1). 

На своей странице в Twitter Рома опубликовало запись по данному эпизоду.

“Руководство Ромы разговаривало с официальными лицами матча после окончания игры. Они признали, что решение о назначении пенальти было ошибкой.

Мы уважаем и благодарим за их честность. Мы уже сосредоточены на следующий игре“, - сообщается в Twitter Ромы.

Отметим, что главный тренер “волков“ Пауло Фонсеко выступил с комментарием по поводу этого эпизода.

Напомним, что на нашем сайте есть видео голов и обзор матча.

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Теги: Рома, Боруссия Менхенгладбах, Лига Европы
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