Рома: Официальные лица матча признали назначения пенальти ошибочным

Итальянская Рома прокомментировала эпизод с назначением пенальти в ворота “волков“ в рамках третьего тура Лиги Европы с Боруссией Менхенгладбах (1:1).

На своей странице в Twitter Рома опубликовало запись по данному эпизоду.

“Руководство Ромы разговаривало с официальными лицами матча после окончания игры. Они признали, что решение о назначении пенальти было ошибкой.

Мы уважаем и благодарим за их честность. Мы уже сосредоточены на следующий игре“, - сообщается в Twitter Ромы.

#ASRoma’s management spoke to the match officials after the game and they admitted that the decision to award the penalty was a mistake. We respect and thank them for their genuine honesty and now we focus on the next game. #ForzaRoma pic.twitter.com/tyPZlJxMxE