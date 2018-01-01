Айнтрахт - Стандард 2:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Немцы держали минимальную победу.

Айнтрахт Ф - Стандард: видео голов и обзор матча Getty Images

В третьем туре Лиги Европы Айнтрахт принимал у себя дома Стандард.

Немецкий клуб сумел дважды поразить ворота гостей. В ответ бельгийский клуб смог отыграть лишь один мяч.

Смотрите видео голов и обзор матча Айнтрахт Ф - Стандард:

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Айнтрахт Ф – Стандард 2:1

Голы: Абраам, 28, Хинтереггер, 73 – Амалла, 82

Айнтрахт Ф: Реннов, да Кошта, Хинтереггер, Абраам, Хасебе, Роде, Костич (Чендлер, 83), Камада (Фернандес, 88), Соу, Гачинович (Кор, 75), Пасиенсия

Стандард: Милинкович-Савич, Гавори, Лайфис, Лавале, Фэ (Мпоку, 85), Амалла, Бастьен, Цимирот, Карсела-Гонсалес (Уларе, 75), Больевич, Чоп (Лестьенн, 72)

Предупреждения: Хинтереггер, Фэ.