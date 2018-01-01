Арсенал - Витория Гимарайнш 3:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Арсенал в драматическом матче вырвал победу у португальцев.

Арсенал - Витория Гимарайнш: видео голов и обзор матча Getty Images

Арсенал в рамках третьего тура Лиги Европы принимал у себя дома португальский клуб Витория Гимарайнш.

Португальцы дважды вели в счете, однако благодаря двум пушечным ударам Пепе “пушкари“ смогли вырвать победу под конец второго тайма.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Арсенал - Витория Гимарайнш:

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Арсенал – Витория Гимарайнш 3:2

Голы: Мартинелли, 32 Пепе, 80, 90 – Эдвардс, 8, Бруно Дуарте, 36

Арсенал: Мартинес, Мустафи, Холдинг, Тирни, Мэйтленд-Найлз (Гендузи, 46), Торрейра, Смит-Роу, Мартинелли, Уиллок (Себальос, 46), Бельерин, Ляказетт (Пепе, 75)

Витория Гимарайнш: Мигел Силва, Гарсия, Тапсоба, Венансиу, Анен, Поа, Андре Алмейда (Педру Родригеш, 64), Эдвардс (Андре Перейра, 71), Агу, Давидсон (Рошинья, 87), Бруно Дуарте

Предупреждения: Мустафи, Гарсия, Поа, Ляказетт, Тапсоба