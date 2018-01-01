Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Арсенал - Витория Гимарайнш 3:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Комментариев: 0
Арсенал в драматическом матче вырвал победу у португальцев.

Арсенал - Витория Гимарайнш: видео голов и обзор матча
Арсенал - Витория Гимарайнш: видео голов и обзор матча
Getty Images

Арсенал в рамках третьего тура Лиги Европы принимал у себя дома португальский клуб Витория Гимарайнш. 

Португальцы дважды вели в счете, однако благодаря двум пушечным ударам Пепе “пушкари“ смогли вырвать победу под конец второго тайма.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Арсенал - Витория Гимарайнш:

]]>

Арсенал – Витория Гимарайнш 3:2

Голы: Мартинелли, 32 Пепе, 80, 90 – Эдвардс, 8, Бруно Дуарте, 36

Арсенал: Мартинес, Мустафи, Холдинг, Тирни, Мэйтленд-Найлз (Гендузи, 46), Торрейра, Смит-Роу, Мартинелли, Уиллок (Себальос, 46), Бельерин, Ляказетт (Пепе, 75)

Витория Гимарайнш: Мигел Силва, Гарсия, Тапсоба, Венансиу, Анен, Поа, Андре Алмейда (Педру Родригеш, 64), Эдвардс (Андре Перейра, 71), Агу, Давидсон (Рошинья, 87), Бруно Дуарте

Предупреждения: Мустафи, Гарсия, Поа, Ляказетт, Тапсоба

Поделись:
Теги: Арсенал, Витория Гимарайнш, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь