Вербич: Мы играли лучше, чем Копенгаген, просто не смогли забить второй гол

Вингер киевского клуба подвел итоги матча против чемпиона Дании.

Словенский игрок Динамо Беньямин Вербич прокомментировал результат матча против Копенгагена в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы.

“Для Динамо ничья с дома - не очень хороший результат. Мы должны были сегодня выигрывать. Мы делали все, чтобы три очка остались в Киеве, но не получилось, забили только один гол. Думаю, мы играли сегодня лучше, чем Копенгаген, просто не смогли забить второй гол.

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Пропущенный гол сразу поменял игру. По сути, мы начали матч при счете 0:1. Было тяжело начинать игру, сразу уступая в счете. В первом тайме мы много ошибались, но во втором тайме играли лучше, создавали моменты. Но нам не повезло с реализацией.

Это уже третья или четвертая игра, в которой мы начинаем лучше играть во втором тайме. Тренер сказал, что нужно прибавить в скорости, не проигрывать борьбу, выбегать за спины защитникам. Мы это делали и начали быстрее играть в пас.

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В первом тайме мы много ошибались, теряли мяч, и Копенгаген постоянно выбегал в контратаки. Я хотел забить в этом матче, но в начале игры я много ошибался, потому что было много желания. Мне нужно спокойнее сыграть через две недели в Копенгагене, не давать волю эмоциям.

Своей игрой я не доволен. Много ошибался, особенно в начале игры. Нужно будет проанализировать свои ошибки. Сегодня была тяжелая игра и для меня, и для Артема Беседина“, - приводит слова Вербича пресс-служба Динамо.

Напомним, Динамо и Копенгаген расписали мировую в матче Лиги Европы в Киеве.

Вашему вниманию видео голов и обзор данного поединка.