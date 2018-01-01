Игрок Копенгагена: Полностью заслужили ничью, но хотели выиграть

Виктор Нельссон подвел итоги поединка против Динамо в рамках еврокубкового турнира.

Защитник датского Копенгагена Виктор Нельссон прокомментировал ничейный исход поединка против киевского Динамо в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Читай также: Динамо пропустило впервые спустя 666 минут

"Это был не самый удачный матч для нас, но мы смогли увезти одно очко. Наверное, мы действительно могли победить, если бы проявили больше мастерства и имели чуть больше удачи. В любом случае, мы довольны, что увезли одно очко.

Иногда мы оборонялись слишком низко, но делали это хорошо. И это касается не только нашей четверки защитников, а всей команды в целом. Мы проявляли опасность при стандартах и играли дисциплинированно.

Думаю, что мы полностью заслужили ничью, но нам очень хотелось победить", - приводит слова Нельссона bold.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Динамо Киев - Копенгаген.