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Яремчук и Шабанов - в команде недели Лиги Европы

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Двое украинцев попали в команду недели.
Артем Шабанов
Артем Шабанов
ФК Динамо Киев

Завершился третий тур Лиги Европы. УЕФА опубликовал список 11 лучших игроков по окончанию сыгранных матчей, которые попали в команду недели в Лиге Европы.

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В состав смогли попасть: Роман Яремчук, который оформил дубль в матче с Вольфсбургом (2:2) и Артем Шабанов, который отметился голом в ворота Копенгагена.

Команда недели в Лиге Европы
Команда недели в Лиге Европы
УЕФА

Отметим, что Тайсон попал в команду недели по версии FIFA 20.

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Теги: Роман Яремчук, Артем Шабанов, Лига Европы
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