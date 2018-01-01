Яремчук и Шабанов - в команде недели Лиги Европы
Двое украинцев попали в команду недели.
Завершился третий тур Лиги Европы. УЕФА опубликовал список 11 лучших игроков по окончанию сыгранных матчей, которые попали в команду недели в Лиге Европы.
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В состав смогли попасть: Роман Яремчук, который оформил дубль в матче с Вольфсбургом (2:2) и Артем Шабанов, который отметился голом в ворота Копенгагена.
Отметим, что Тайсон попал в команду недели по версии FIFA 20.
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