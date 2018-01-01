Яремчук: На самом деле, шансов забить было не так много

Украинец отличился дублем за Гент в матче Лиги Европы против Вольфсбурга.

В четверг, 24 октября, бельгийский Гент на своем поле сыграл вничью с немецким Вольфсбургом (2:2) в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Дублем в этом поединке отметился украинец Роман Яремчук.

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“Первый гол получился очень хорошим. Но, на самом деле, шансов забить у нас было не так много. Мы проигрывали 0:2 и первый гол был очень важным для нас. Тренер доволен, что мы сумели взять в этом поединке одно очко.

Но это не воспринимается как победа. Конечно, Вольфсбург - сильная команда, но мы хотим быть топ-командой, и для этого в домашних матчах нужно брать 3 очка. Мы проявили слишком много уважения к Вольфсбургу, проведя не самый лучший матч“, - цитирует Яремчука voetbalnieuws.be.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Гент - Вольфсбург.