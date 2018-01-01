Фонсека: Тяжело мириться с решением арбитра о пенальти
Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился своим мнением о результате матча с гладбахской Боруссией в рамках третьего тура группового этапа Лиге Европы.
“Тяжело смириться с решением арбитра. Вся наша команда потрясена. Мы встретились с лидером Бундеслиги и неплохо контролировали игру. Конечно, мы ожидали другого результата и нам сложно смириться с тем, что произошло.
Манчини - настоящий боец и хороший игрок. Он никогда не играл в полузащите и ему было нелегко, но он прекрасно справился с задачей. Я не знаю, выйдет ли он там в матче с Миланом, но у нас сейчас мало вариантов.
Если Джеко не сможет сыграть, то идти в нападение придется мне. Наверно, нашим единственным вариантом остается Дзаньоло, хоть это и не его позиция“, - цитирует Фонсеку Football Italia.
Напомним, Рома и Боруссия М сыграли в результативную ничью - 1:1.
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