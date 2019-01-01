Селтик - Лацио 2:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шотландский клуб сумел вырвать победу над римским клубом.
Шотландский Селтик на своем поле сумел обыграть Лацио в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Счет в поединке открыли гости, однако шотландцы забили два гола во втором тайме и заработали 3 очка.
Смотрите видео голов и обзор матча Селтик - Лацио:
Селтик - Лацио 2:1
Голы: Кристи, 67, Жульен, 89 - Лаццари, 40.
Селтик: Форстер - Абд Эльхамед (Биттон, 83), Айер, Жульен, Болинголи-Мбомбо (Хейс, 85) - Форрест, Браун, Макгрегор - Кристи, Эдуар, Эльюнусси (Рогич, 66).
Лацио: Стракоша - Баштуш, Вавро, Ачерби - Лаццари, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Хони (Лулич, 68) - Корреа (Иммобиле, 73), Кайседо (Катальди, 85).
Предупреждения: Эльюнусси, Жульен, Айер - Баштуш, Катальди.
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