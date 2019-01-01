Селтик - Лацио 2:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Шотландский клуб сумел вырвать победу над римским клубом.

Селтик - Лацион: видео голов Getty Images

Шотландский Селтик на своем поле сумел обыграть Лацио в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Счет в поединке открыли гости, однако шотландцы забили два гола во втором тайме и заработали 3 очка.

Смотрите видео голов и обзор матча Селтик - Лацио:

Селтик - Лацио 2:1

Голы: Кристи, 67, Жульен, 89 - Лаццари, 40.

Селтик: Форстер - Абд Эльхамед (Биттон, 83), Айер, Жульен, Болинголи-Мбомбо (Хейс, 85) - Форрест, Браун, Макгрегор - Кристи, Эдуар, Эльюнусси (Рогич, 66).

Лацио: Стракоша - Баштуш, Вавро, Ачерби - Лаццари, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Хони (Лулич, 68) - Корреа (Иммобиле, 73), Кайседо (Катальди, 85).

Предупреждения: Эльюнусси, Жульен, Айер - Баштуш, Катальди.