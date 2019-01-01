Макгрегор посетил матч ЦСКА - Ференцварош

Легендарный боец UFC посетил матч Лиги Европы в Москве.

Несколько дней назад экс-чемпион UFC Конор Макгрегор посетил столицу Украины Киев, после чего отправился в Москву.

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Его визит совпал с проведением матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы и боец решил посетить поединок, который 24-го октября проводился в Москве между ЦСКА и венгерским Ференцварошем.

Компанию Макгрегору составила его супруга.

Поединок состоялся на стадионе ВЭБ Арена и завершился победой венгерского клуба.

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