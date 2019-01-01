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Макгрегор посетил матч ЦСКА - Ференцварош

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Легендарный боец UFC посетил матч Лиги Европы в Москве.
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор
Getty Images

Несколько дней назад экс-чемпион UFC Конор Макгрегор посетил столицу Украины Киев, после чего отправился в Москву.

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Его визит совпал с проведением матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы и боец решил посетить поединок, который 24-го октября проводился в Москве между ЦСКА и венгерским Ференцварошем.

Компанию Макгрегору составила его супруга.

Поединок состоялся на стадионе ВЭБ Арена и завершился победой венгерского клуба.

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Вашему вниманию все результаты матчей Лиги Европы.

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Теги: Конор Макгрегор, ЦСКА Москва, Ференцварош, Лига Европы, футбол
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