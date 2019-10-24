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Динамо Киев - Копенгаген 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Киевское Динамо и Копенгаген расписали мировую в матче Лиги Европы.

Динамо - Копенгаген: видео голов
Динамо - Копенгаген: видео голов

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы киевское Динамо на своем поле сыграло вничью с датским Копенгагегом.

Гости открыли счет уже на 2-й минуте встречи, однако точный удар Артема Шабанова на 53-й минуте спас “бело-синих“ от поражения. Отметим, что для защитника это был первый гол в еврокубках.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Копенгаген:

Динамо - Копенгаген 1:1
Голы: Шабанов, 53 - Сотириу, 2

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Шепелев, Сидорчук, Вербич - Цыганков, Беседин, Де Пена (Гармаш, 80).

Копенгаген: Йонссон - Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо - Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 74) - Сантос (Бенднтер, 89), Сотириу, Фальк (Варела, 87).

Предупреждения: Сидорчук, Вербич, Кендзера, Беседин - Стаге, Бартолец.

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Теги: Динамо, Копенгаген, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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