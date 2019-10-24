Динамо Киев - Копенгаген 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы киевское Динамо на своем поле сыграло вничью с датским Копенгагегом.
Гости открыли счет уже на 2-й минуте встречи, однако точный удар Артема Шабанова на 53-й минуте спас “бело-синих“ от поражения. Отметим, что для защитника это был первый гол в еврокубках.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Копенгаген:
Динамо - Копенгаген 1:1
Голы: Шабанов, 53 - Сотириу, 2
Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Шепелев, Сидорчук, Вербич - Цыганков, Беседин, Де Пена (Гармаш, 80).
Копенгаген: Йонссон - Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо - Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 74) - Сантос (Бенднтер, 89), Сотириу, Фальк (Варела, 87).
Предупреждения: Сидорчук, Вербич, Кендзера, Беседин - Стаге, Бартолец.
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