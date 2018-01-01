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Джеко - о пенальти в ворота Ромы: Такие ошибки недопустимым на этом уровне

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Босниец зол на судейство в матче с Боруссией М.
Эден Джеко
Эден Джеко
Getty Images

Нападающий Ромы Эдин Джеко прокомментировал решение судьи поставить пенальти в ворота римского клуба в добавленное время второго тайма. Матч закончился вничью 1:1.

“Это серьезная ошибка, которая недопустима на этом уровне. Это повлияло на результат.

У нас есть еще три игры, в которых может произойти все что угодно. Победа сегодня упростила бы задание.

Я просто не понимаю рефери, он был так уверен, что он прав, но я видел, как мяч попал Смоллингу в лицо. Однако судья продолжил настаивать, что это была игра рукой“, - цитирует Джеко Football Italia.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Эден Джеко, Рома, Боруссия М, Лига Европы
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