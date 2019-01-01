Гент - Вольфсбург 2:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Бельгийцы смогли отыграться под конец встречи.

В третьем туре Лиги Европы бельгийский Гент принимал дома немецкий Вольфсбург.

Проигрывая по ходу встречи в два мяча Гент сумел отыграться благодаря дублю Романа Яремчука. Отметим, что первый гол украинца вышел на загляденье.

Смотрите видео голов и обзор матча Гент - Вольфсбург:

Гент – Вольфсбург 2:2

Голы: 0:1 – 3 Вегорст, 0:2 – 24 Жоао Виктор, 1:2 – 41 Яремчук, 2:2 – 90 Яремчук.

Гент: Камински, Асаре, Нгаде-Нгаджуи, Люстиг, Пластун, Овусу (Безус, 60), Кумс (Домпе, 87), Оджиджа-Офоэ, Яремчук, Депуатр (Квилитая, 73), Дэвид.

Вольфсбург: Перван, Тиссеран, Кнохе, Брума, Виллиам (Мбабу, 46), Гилавоги, Арнольд, Брекало (Нмеча, 66), Штеффен (Руссийон, 79), Жоао Виктор, Вегорст.

Предупреждения: Овусу (17), Вегорст (19), Оджиджа-Офоэ (28), Виллиам (33), Асаре (37), Нгаде-Нгаджуи (54), Мбабу (57).