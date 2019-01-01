Гент - Вольфсбург 2:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы
В третьем туре Лиги Европы бельгийский Гент принимал дома немецкий Вольфсбург.
Проигрывая по ходу встречи в два мяча Гент сумел отыграться благодаря дублю Романа Яремчука. Отметим, что первый гол украинца вышел на загляденье.
Смотрите видео голов и обзор матча Гент - Вольфсбург:
Гент – Вольфсбург 2:2
Голы: 0:1 – 3 Вегорст, 0:2 – 24 Жоао Виктор, 1:2 – 41 Яремчук, 2:2 – 90 Яремчук.
Гент: Камински, Асаре, Нгаде-Нгаджуи, Люстиг, Пластун, Овусу (Безус, 60), Кумс (Домпе, 87), Оджиджа-Офоэ, Яремчук, Депуатр (Квилитая, 73), Дэвид.
Вольфсбург: Перван, Тиссеран, Кнохе, Брума, Виллиам (Мбабу, 46), Гилавоги, Арнольд, Брекало (Нмеча, 66), Штеффен (Руссийон, 79), Жоао Виктор, Вегорст.
Предупреждения: Овусу (17), Вегорст (19), Оджиджа-Офоэ (28), Виллиам (33), Асаре (37), Нгаде-Нгаджуи (54), Мбабу (57).
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