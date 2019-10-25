Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ребров - о матче с ЦСКА: Я верил в эту победу

Комментариев: 1
Венгры одержали минимальную победу.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
Getty Images

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров подвел итоги победного матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА (1:0).

"Мы победили очень сильного противника. Моменты были у обеих команд. Благодарен ребятам, которые во втором тайме смогли взять мяч под контроль и в итоге взяли 3 очка, которые были для ЦСКА очень важны. 

В футболе главное - результат. Я не думаю, что игрокам нужна была дополнительная мотивация, они все были мотивированы.

Что касается невыразительных выступлений в чемпионате, то это совсем другой турнир. Мы целенаправленно готовились к матчу с ЦСКА и Лиге Европы.Сегодня отлично выглядела вся команда. 

Знаю ли я, когда Ференцварош выигрывал на групповой стадии ЛЕ? Если мы 15 лет назад туда попадали, то, конечно, знаю.

Но я команду готовил к этой победе. Я верил в эту победу, как и все мои помощники", - приводит слова Реброва Чемпионат.

Напомним, что украинский тренер рассказал какая у него зарплата в клубе.

Поделись:
Теги: Сергей Ребров, Ференцварош, ЦСКА, Лига Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Аlexandr_911    25.10.2019, 00:08
Оценка:  0
Аlexandr_911
КРАСАВА СЕРЕГА)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь