Ребров - о матче с ЦСКА: Я верил в эту победу

Венгры одержали минимальную победу.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров подвел итоги победного матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА (1:0).

"Мы победили очень сильного противника. Моменты были у обеих команд. Благодарен ребятам, которые во втором тайме смогли взять мяч под контроль и в итоге взяли 3 очка, которые были для ЦСКА очень важны.

В футболе главное - результат. Я не думаю, что игрокам нужна была дополнительная мотивация, они все были мотивированы.

Что касается невыразительных выступлений в чемпионате, то это совсем другой турнир. Мы целенаправленно готовились к матчу с ЦСКА и Лиге Европы.Сегодня отлично выглядела вся команда.

Знаю ли я, когда Ференцварош выигрывал на групповой стадии ЛЕ? Если мы 15 лет назад туда попадали, то, конечно, знаю.

Но я команду готовил к этой победе. Я верил в эту победу, как и все мои помощники", - приводит слова Реброва Чемпионат.

Напомним, что украинский тренер рассказал какая у него зарплата в клубе.