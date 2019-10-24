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Рома - Боруссия М 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Матч закончился вничью благодаря пенальти на 90+5 минуте.

В рамках третьего тура Лиги Европы Рома дома принимала Боруссию Менхенгладбах.

Рома открыла счет в матче благодаря голу Дзаньоло в первом тайме. Боруссия Менхенгладбах на 90+3 минуте заработало пенальти. В своей штрафной Смоллинг сыграл рукой. Штиндиль сумел забить пенальти, тем самым сравняв счет в матче.

Смотрите видео голов и обзор матча Рома - Боруссия М:

Рома – Боруссия М 1:1

Голы: Дзаньоло, 32 – Штиндль, 90+5 (с пенальти)

Рома: Лопес, Коларов, Смоллинг, Фасио, Спинаццола, Дзаньоло (Антонуччи, 77), Пасторе (Перотти, 62), Клюйверт (Флоренци, 84), Верету, Манчини, Джеко

Боруссия М: Зоммер, Бенсебайни, Янчке, Лайнер, Эльведи, Нойхаус, Крамер (Бенеш, 76), Закария, Херрманн (Хофманн, 62), Эмболо (Штиндль, 77), Тюрам

Предупреждения: Верету, Бенсебайни, Клюйверт, Лайнер, Антонуччи, Смоллинг. 

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Теги: Рома, Боруссия Менхенгладбах, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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