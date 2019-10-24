Динамо пропустило впервые спустя 666 минут

Киевский клуб пропустил от Копенгагена.

Киевское Динамо в третьем туре Лиги Европы принимает дома Копенгаген, но уже успели пропустить от датчан на 2-й минуте. Автором гола стал Пьерос Сотириу.

Для киевского клуба этот пропущенный мяч стал первый, спустя 7 матчей. Серия длилась 666 минут.

Последний раз Динамо пропускало 15 сентября от черниговской Десны в рамках чемпионата Украины.

Отметим, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция поединка Динамо - Копенгаген.