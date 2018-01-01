Сент-Этьен - Александрия 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Александрия сумела сыграть вничью во Франции.

Сент-Этьен - Александрия: видео голов и обзор матча Getty Images

Александрия на выезде с Сент-Этьеном в рамках третьего тура Лиги Европы сумела сыграть вничью (1:1).

Французский клуб открыл счет на 8-й минуте благодаря усилиям Габриэля Сильвы. Ответный мяч не заставил долго себя ждать. Уже на 14-й минуте в свои ворота забил тот самый Габриэль Сильва. Матч так и закончился вничью без забитых голов.

Сент-Этьен — Александрия 1:1

Голы: Габриэль Силва, 8 — Габриэль Силва, 14 (в свои ворота)

Сент-Этьен: Руффье — Дебюши, Салиба, Колодзейчак, Габриэль Силва — Ахолу (Будебуз, 46), Мвила, Юссуф — Амума, Берич (Буанга, 74), Норден (Аби, 63)

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Банада, Ковалец (Довгий, 83) — Лучкевич (Шастал, 80), Ситало, Третьяков (Бабогло, 90+3)

Предупреждения: Габриэль Силва — Мирошниченко, Шастал