Сент-Этьен - Александрия 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Александрия на выезде с Сент-Этьеном в рамках третьего тура Лиги Европы сумела сыграть вничью (1:1).
Французский клуб открыл счет на 8-й минуте благодаря усилиям Габриэля Сильвы. Ответный мяч не заставил долго себя ждать. Уже на 14-й минуте в свои ворота забил тот самый Габриэль Сильва. Матч так и закончился вничью без забитых голов.
Сент-Этьен — Александрия 1:1
Голы: Габриэль Силва, 8 — Габриэль Силва, 14 (в свои ворота)
Сент-Этьен: Руффье — Дебюши, Салиба, Колодзейчак, Габриэль Силва — Ахолу (Будебуз, 46), Мвила, Юссуф — Амума, Берич (Буанга, 74), Норден (Аби, 63)
Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Банада, Ковалец (Довгий, 83) — Лучкевич (Шастал, 80), Ситало, Третьяков (Бабогло, 90+3)
Предупреждения: Габриэль Силва — Мирошниченко, Шастал
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