Команда Реброва одержала победу над ЦСКА

Ференцварош на выезде добыл минимальную победу.

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы Ференцварош играл в гостевом матче с ЦСКА.

Единственный гол был забитый на 86-й минуте благодаря усилиями Варги, который получил голевой пас от украинца Александра Зубкова.

ЦСКА – Ференцварош 0:1

Гол: Варга, 86

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Фернандес, Влашич, Ахметов (Лукас Сантос, 75), Обляков, Кучаев (Бистрович, 61), Сигурдссон (Бийол, 80), Чалов

Ференцварош: Дибус, Блажич, Чивич, Ботка, Шигер, Ловренчич, Игнатенко, Харатин, Зубков (Двали, 89), Нген (Варга, 84), Боли (Изаэл, 72)

Предупреждения: Шигер, Бистрович, Харатин, Магнуссон.