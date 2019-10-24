Конфуз дня: Магуайр впервые вышел капитанской повязкой, но уже успел начудить
Англичанин забыл, что является капитаном.
Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр вышел на матч Лиги Европы против Партизана с капитанской повязкой.
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Англичанин забыл, что должен подойти к судьям поединка и капитану другой команды Владимиру Стойковичу для того, чтобы пройти процедуры жребия и обмена вымпелами.
It’s Harry Maguire’s first game as Manchester United captain…and he forgot he had to do the coin toss 😂 pic.twitter.com/dGJ84U6iC7— B/R Football (@brfootball) October 24, 2019
Напомним, что игрок Ливерпуля попал под прицел камер, когда решил сходить в туалет прямо на поле.
Отметим, что болельщики Ливерпуля пропустили матч своих любимчиков из-за того, что перепутали команды.
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