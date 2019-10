Конфуз дня: Магуайр впервые вышел капитанской повязкой, но уже успел начудить

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр вышел на матч Лиги Европы против Партизана с капитанской повязкой.

Англичанин забыл, что должен подойти к судьям поединка и капитану другой команды Владимиру Стойковичу для того, чтобы пройти процедуры жребия и обмена вымпелами.

It’s Harry Maguire’s first game as Manchester United captain…and he forgot he had to do the coin toss 😂 pic.twitter.com/dGJ84U6iC7