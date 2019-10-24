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Конфуз дня: Магуайр впервые вышел капитанской повязкой, но уже успел начудить

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Англичанин забыл, что является капитаном.
Гарри Магуайр
Гарри Магуайр
Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр вышел на матч Лиги Европы против Партизана с капитанской повязкой.

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Англичанин забыл, что должен подойти к судьям поединка и капитану другой команды Владимиру Стойковичу для того, чтобы пройти процедуры жребия и обмена вымпелами.

Напомним, что игрок Ливерпуля попал под прицел камер, когда решил сходить в туалет прямо на поле.

Отметим, что болельщики Ливерпуля пропустили матч своих любимчиков из-за того, что перепутали команды.

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Теги: Гарри Магуайр, Манчестер Юнайтед, Партизан, Лига Европы
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