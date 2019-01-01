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Александрия сыграла вничью с Сент-Этьеном в матче Лиги Европы

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Сент-Этьен не смог на своем поле обыграть подопечных Владимира Шарана.
Сент-Этьен разошелся миром с Александрией
Сент-Этьен разошелся миром с Александрией
Getty Images

Отчет матча Сент-Этьен - Александрия появится в этой новости в ближайшее время.

Сент-Этьен - Александрия 1:1
Голы: 1:0 – 8 Силва, 1:1 – 14, автогол Силва.

Сент-Этьен – Рюффье, Дебюши, Силва, Салиба, Колодзейчак, Мвила, Ахолу (Будебуз, 46), Амума, Юссуф, Норден (Аби, 63), Берич (Буанга, 74).

Александрия – Панькив, Мирошниченко, Дубра, Пашаев, Бухал, Банада, Лучкевич (Шастал, 80), Третьяков (Бабогло, 90), Гречишкин, Ковалец (Довгий, 83), Ситало.

Предупреждения: Мирошниченко (40), Силва (49), Шастал (90).

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