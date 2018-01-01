Попов, Шепелев и Беседин - в стартовом составе на матч с Копенгагеном

Стали известны стартовые составы команд на поединок третьего тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Копенгагеном.

Сегодня, 24-го октября, состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Копенгагеном.

Обе команды определились со стартовыми составами на этот поединок.

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Сидорчук, Вербич — Цыганков, Беседин, Де Пена.

Запасные: Кучерук, Соль, Шапаренко, Цитаишвили, Гармаш, Караваев, Ж. Родригес.

Копенгаген: Юнссон — Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо — Штаге, Зека, Фишер — Сантос, Сотириу, Фальк.

Запасные: Грютебуст, Варела, Бенгтссон, Томсен, Дарами, Бьель, Беннтнер

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Копенгаген, которая начнется 24-го октября в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также анонс и прогноз на этот поединок.