Попов, Шепелев и Беседин - в стартовом составе на матч с Копенгагеном
Стали известны стартовые составы команд на поединок третьего тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Копенгагеном.
Сегодня, 24-го октября, состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Копенгагеном.
Обе команды определились со стартовыми составами на этот поединок.
Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Сидорчук, Вербич — Цыганков, Беседин, Де Пена.
Запасные: Кучерук, Соль, Шапаренко, Цитаишвили, Гармаш, Караваев, Ж. Родригес.
Копенгаген: Юнссон — Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо — Штаге, Зека, Фишер — Сантос, Сотириу, Фальк.
Запасные: Грютебуст, Варела, Бенгтссон, Томсен, Дарами, Бьель, Беннтнер
Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Копенгаген, которая начнется 24-го октября в 22:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию также анонс и прогноз на этот поединок.
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