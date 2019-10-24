Шепелев - о Копенгагене: Сейчас у нас матч за первое место

Киевскому клубу нужна только победа.

Футболист Динамо Владимир Шепелев поделился мнением по поводу матча с Копенгагеном в рамках третьего тура Лиги Европы.

Читай также: Голкипер Копенгагена - о матче с Динамо: Это будет битва лидеров группы

“Мы посмотрели соперника. Команда хорошая, у них высокие нападающие, которые будут в штрафной играть очень хорошо головой.

У Копенгагена будет много подач с фланга и ударов головой, нужно быть к этому готовым.

Не могу сказать, чтобы кто-то выделялся. У них все игроки хорошего уровня. Команда европейского уровня. Будем выходить и играть в свой футбол. Думаю, все будет хорошо.

Сейчас у нас матч за первое место. Мы играем дома, нужно обязательно выходить и побеждать“, - рассказал Шепелев для Футбол NEWS.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Копенгаген, которая начнется 24-го октября в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также анонс и прогноз на этот поединок.