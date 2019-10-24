Лучкевич и Ситало - в стартовом составе на матч с Сент-Этьеном

Стали известны стартовые составы команд на поединок третьего тура группового этапа Лиги Европы между Александрией и Сент-Этьеном.

Сегодня, 24-го октября, состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между Александрией и французским Сент-Этьеном.

Обе команды уже определились со стартовыми составами на этот поединок.

Сент-Этьенн: Руффье — Дебюши, Салиба, Колодзейчак, Габриэль Силва — Ахулу, Мвила, Юссуф — Амума, Берич, Нордин

Запасные: Мулин, Будебуз, Хазри, Буанга, Перрин, Аби, Фофана

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Банада, Ковалец — Лучкевич, Ситало, Третьяков

Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Тейшейра

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Сент-Этьен - Александрия, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию также анонс и прогноз на этот поединок.