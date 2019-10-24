Лучкевич и Ситало - в стартовом составе на матч с Сент-Этьеном
Сегодня, 24-го октября, состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между Александрией и французским Сент-Этьеном.
Обе команды уже определились со стартовыми составами на этот поединок.
Сент-Этьенн: Руффье — Дебюши, Салиба, Колодзейчак, Габриэль Силва — Ахулу, Мвила, Юссуф — Амума, Берич, Нордин
Запасные: Мулин, Будебуз, Хазри, Буанга, Перрин, Аби, Фофана
Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Банада, Ковалец — Лучкевич, Ситало, Третьяков
Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Тейшейра
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Сент-Этьен - Александрия, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.
Вашему вниманию также анонс и прогноз на этот поединок.
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