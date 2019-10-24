Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лучкевич и Ситало - в стартовом составе на матч с Сент-Этьеном

Комментариев: 1
Стали известны стартовые составы команд на поединок третьего тура группового этапа Лиги Европы между Александрией и Сент-Этьеном.
Сент-Этьен - Александрия: стартовые составы
Сент-Этьен - Александрия: стартовые составы
ФК Александрия

Сегодня, 24-го октября, состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между Александрией и французским Сент-Этьеном.

Обе команды уже определились со стартовыми составами на этот поединок.

Сент-Этьенн: Руффье — Дебюши, Салиба, Колодзейчак, Габриэль Силва — Ахулу, Мвила, Юссуф — Амума, Берич, Нордин

Запасные: Мулин, Будебуз, Хазри, Буанга, Перрин, Аби, Фофана 

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Банада, Ковалец — Лучкевич, Ситало, Третьяков

Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Тейшейра

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Сент-Этьен - Александрия, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию также анонс и прогноз на этот поединок.

Поделись:
Теги: Сент-Этьен, Александрия, Лига Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  24.10.2019, 19:32
Оценка:  0
гость
Честный человек, бухал перед матчем и не скрывает это
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь