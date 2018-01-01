Голкипер Копенгагена - о матче с Динамо: Это будет битва лидеров группы
Главный тренер Копенгагена Карл-Юхан Юнссон прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против Динамо.
“Поединок против Динамо - большой вызов и хороший тест для нас. Мы хорошо изучили их игру как в атаке, так и в обороне. Накануне матча я еще посмотрю несколько видео об их игроках атаки - это поможет мне еще лучше подготовиться к матчу.
У меня пока нет особой информации о Вербиче, но наши тренеры хорошо его знают, поэтому, видимо, поделятся своими знаниями уже перед началом самого поединка. Но я знаю, что он хороший игрок с отличным ударом.
Цель нашей команды понятна - максимальная концентрация в обороне и максимальная эффективность в атаке.
Это будет битва лидеров группы, и если мы получим хороший результат, то будет иметь возможность закрепить его в домашнем матче“, - приводит слова футболиста официальный сайт Копенгагена.
Матч Динамо - Копенгаген состоится завтра, 24-го октября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
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