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Голкипер Копенгагена - о матче с Динамо: Это будет битва лидеров группы

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Карл-Юхан Юнссон рассказал о подготовке к матчу Лиги Европы.
Карл-Юхан Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
www.fck.dk

Главный тренер Копенгагена Карл-Юхан Юнссон прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против Динамо.

“Поединок против Динамо - большой вызов и хороший тест для нас. Мы хорошо изучили их игру как в атаке, так и в обороне. Накануне матча я еще посмотрю несколько видео об их игроках атаки - это поможет мне еще лучше подготовиться к матчу.

У меня пока нет особой информации о Вербиче, но наши тренеры хорошо его знают, поэтому, видимо, поделятся своими знаниями уже перед началом самого поединка. Но я знаю, что он хороший игрок с отличным ударом.

Цель нашей команды понятна - максимальная концентрация в обороне и максимальная эффективность в атаке.

Это будет битва лидеров группы, и если мы получим хороший результат, то будет иметь возможность закрепить его в домашнем матче“, - приводит слова футболиста официальный сайт Копенгагена.

Матч Динамо - Копенгаген состоится завтра, 24-го октября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Динамо, Копенгаген, Лига Европы
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