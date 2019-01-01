Лучкевич: Мы понимаем, как нужно действовать в матче с Сент-Этьеном
Полузащитник Александрии Валерий Лучкевич прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против Сент-Этьена.
“Сент-Этьенн - очень сбалансированная команда. У них поменялся тренер, они улучшили свою игру и стали добывать очки.
Мы отлично подготовились к этому поединку. Конечно, у нас было не так много времени, потому что для нас каждая ближайшая игра самая важна. Три дня м готовились к тактическим перестроениям на футбольном поле.
Мы понимаем, как нужно действовать в игре с Сент-Этьеном и будем стараться делать на поле все так же, как и в тренировочном процессе“, - заявил Лучкевич на предматчевой пресс-конференции.
Матч Сент-Этьен - Александрия состоится сегодня, 24-го октября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
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