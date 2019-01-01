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Лучкевич: Мы понимаем, как нужно действовать в матче с Сент-Этьеном

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Футболист считает, что команда отлично подготовилась к поединку Лиги Европы.
Валерий Лучкевич
Валерий Лучкевич
ФК Александрия

Полузащитник Александрии Валерий Лучкевич прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против Сент-Этьена.

“Сент-Этьенн - очень сбалансированная команда. У них поменялся тренер, они улучшили свою игру и стали добывать очки.

Мы отлично подготовились к этому поединку. Конечно, у нас было не так много времени, потому что для нас каждая ближайшая игра самая важна. Три дня м готовились к тактическим перестроениям на футбольном поле.

Мы понимаем, как нужно действовать в игре с Сент-Этьеном и будем стараться делать на поле все так же, как и в тренировочном процессе“, - заявил Лучкевич на предматчевой пресс-конференции.

Матч Сент-Этьен - Александрия состоится сегодня, 24-го октября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Валерий Лучкевич, Александрия, Сент-Этьен, Лига Европы
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