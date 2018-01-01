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Форвард Сент-Этьена: Нам нельзя недооценивать Александрию и попасться в ловушку

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Арно Норден признался, что команда настроена на победу.
Арно Норден
Арно Норден
www.asse.fr

Нападающий Сент-Этьена Арно Норден поделился своими ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором его команда дома примет Александрию.

“Мы все хотим обыграть Александрию. Вопрос с выходом из группы еще открыт, впереди много матчей. С самого начала мы хотим пройти дальше. Этот вопрос решится не 24-го октября, хотя было бы хорошо победить.

Знаем, что нас ожидает - мы разбирали соперника. Нам нельзя недооценивать Александрию и попасться в ловушку. В еврокубках не бывает легких матчей. Александрия на выходных проиграла в Киеве 0:1, но то был матч против одного из лидеров чемпионата Украины.

Мы будем играть агрессивно в хорошем смысле этого слова и покажем Александрии, что набрать очки против нас будет очень сложно“, - цитирует Нордена пресс-служба французской команды.

Матч Сент-Этьен - Александрия состоится сегодня, 24-го октября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Александрия, Сент-Этьен, Лига Европы
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