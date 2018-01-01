Шаран: Александрия стала более организовано играть

Наставник украинской команды доволен своими подопечными.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против Сент-Этьена.

“Надеюсь, ребята восстановятся, но было потрачено много физических сил, потому что сидеть в аэропорту было тяжело. Но мы все равно готовы к матчу, потому что он уже третий в ЛЕ. Мы дебютанты, вижу, что парни психологически готовы к матчу.

Надеюсь, увидим хорошую игру, ведь Сент-Этьен борется за выход в следующий раунд. Мы знаем об изменениях в команде, поменялся главный тренер. Знаем, что Клод Пюэль - опытный тренер, уже есть две победы подряд над Лионом (1:0) и Бордо (1:0). Эти матчи мы смотрели. Надеюсь, будем готовы.

У каждого тренера свое видение. Мы увидели, что команда стала больше организованно играть, более компактно. Схема игры не поменялась, но против Вольфсбурга играли по другой схеме.

Мне очень понравился Буанга, который играет на фланге и справа, и слева. Он креативен, много играет на атаку. Пюэль использует молодых игроков - Салиба, Аби. Им 18-19 лет, высокорослые игроки, раньше они не играли. У них атакующая линия очень серьезная.

Хорошо знаем нападающих, очень понравился Хазри, который за Марокко играет.

Да, по стоимости состава среди команд ЛЕ мы - третьи снизу. Но по двум предыдущим матчам, несмотря на нехватку мастерства, в плане организации игры, по самоотдаче, по амбициозности я остался доволен нашим коллективом“ - сказал Шаран.

Ранее сообщалось, что Александрия не может вылететь во Францию из-за сильного тумана.

Матч Сент-Этьен - Александрия состоится сегодня, 24-го октября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.