Вербич: Мы должны продемонстрировать, что Динамо лучше, чем Копенгаген

Футболист впервые будет играть против своей бывшей команды.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич прокомментировал матч против Копенгагена в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

“Завтра будет особенный матч для меня. Это впервые я буду играть против своей бывшей команды. Но я думаю, что наша команда лучше, чем Копенгаген. И мы должны это продемонстрировать завтра на футбольном поле.

Уверен, нас ждет интересная игра. Наш соперник - физически сильная команда. Знаю, что главный тренер Копенгагена требует дисциплины и агрессии в атаке на протяжении всех 90 минут. Но, надеюсь, мы найдем способ нарушить эту дисциплину и забьем голы“, - заявил Вербич.

Матч Динамо - Копенгаген состоится завтра, 24-го октября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.