Де Пена: Нам предстоят два непростых матча против Копенгагена

Уругвайский футболист отметил важность поддержки болельщиков.

Вингер Динамо Карлос де Пена поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Копенгагеном в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.



“Это будет важный матч с сильным соперником. Я знаю двух уругвайских футболистов, выступающих сейчас за Копенгаген. Один из них - нападающий (Майкл Сантос), другой - правый защитник (Гильермо Варела). Кроме того, их левофланговый вингер играл со мной вместе в Мидлсбро (датчанин Виктор Фишер).

Это молодая, но при этом зрелая по игре команда. Нам предстоят два непростых матча, как в Киеве, так и в Копенгагене. Надеюсь, мы возьмем три очка дома и как минимум не проиграем на выезде. Важно набрать в этих матчах больше очков, чем соперник, так как мы - две команды, лидирующие в группе. Если мы возьмем больше очков, чем они, то уйдем в отрыв, возглавим группу и станем ближе к выходу в следующий раунд.



Надеюсь, нас ждет горячая поддержка наших болельщиков. Хорошо, что первый матч с Копенгагеном мы проведем в Киеве, при поддержке наших болельщиков. Надеюсь, мы возьмем три очка, а затем продолжим победную серию.



Чего Динамо не хватило для победы в предыдущем туре в игре с Лугано? Выдалась довольно необычная игра, больше походившая на тренировочный матч, поскольку на трибунах практически не было болельщиков. Понятно, что соперники играли далеко от своего города. У Лугано были хорошие моменты забить гол - дважды мяч попал в перекладину. Это была не лучшая наша игра. Такое бывает. Но важно, что на выезде мы не проиграли.

Думаю, в домашней игре с Лугано в декабре мы одержим победу. Бывает нелегко выигрывать в каждом матче. Это была не лучшая игра, но мы должны забыть о ней и думать о предстоящем матче с Копенгагеном.



Как далеко Динамо может зайти в этом розыгрыше Лиги Европы? Сейчас перед нами стоит цель - пройти в следующий раунд. Думаю, нам вполне по силам это сделать. Мы должны идти от игры к игре. Сейчас мы сконцентрированы на предстоящей встрече с Копенгагеном. Затем у нас будут матчи чемпионата и Кубка. Сейчас главное - выйти в плей-офф, а уже во второй части сезона увидим, как далеко мы можем дойти. У нас сильная команда, поэтому все в наших руках.



Для меня это первый еврокубковый опыт, ранее я играл за клуб на международном уровне только в Южной Америке, когда выступал за Насьональ. Это новый и интересный опыт для меня - сыграть с теми же скандинавскими командами“.



Футболист выделил защитника киевлян Виталия Миколенко.

“Прежде всего хочу сказать, что мне очень нравится этот парень за его человеческие качества. Я сразу заметил это с того момента, как пришел в команду, мы быстро поладили, подружились. А о том, какой он игрок, думаю, нет смысла рассказывать - все вы видите, как он играет и за Динамо, и за национальную сборную.

Я был на Олимпийском на матче Украина - Португалия, где он сделал классный голевой пас на Ярмоленко. Уже в молодом возрасте Миколенко очень важный игрок нынешнего Динамо. Думаю, он уже мог заинтересовать многие европейские клубы. У него есть качества играть в любом клубе - отличные физические данные, он хорошо ассистирует и может забить гол сам, как в прошлом матче. Думаю, он - один из лучших игроков в Украине".



Уругваец также поделился своими эмоцями от матча Украина - Португалия.

“В Южной Америке на дерби всегда собирается полный стадион, это приблизительно 60 тысяч. Я также был на полном стадионе на аргентинском дерби Бока Хуниорс и Ривер Плейт. За Миддлсбро я играл на заполненном Олд Траффорд. Однако матч на Олимпийском для меня тоже был особенным, поскольку я впервые наблюдал игру сборной Украины вживую.

Это был особенный матч, ведь благодаря этой победе Украина впервые с первого места квалифицировалась на ЧЕ. Я был на стадионе с женой, и мы особенно прониклись атмосферой, когда играл гимн Украины, и почти 70 тысяч зрителей пели его в унисон. Естественно, я болел за своих одноклубников.



Теперь с нетерпением жду, когда сам сыграю на заполненном Олимпийском, возможно, в еврокубковом матче. По большому счету, все зависит от нас. Если мы будем продолжать выигрывать и при этом демонстрировать яркую игру, все больше зрителей будет приходить чтобы вживую увидеть наши матчи.

Мне очень нравится играть на Олимпийском, при наших болельщиках, ведь они активно поддерживают нас на протяжении всего матча. Надеюсь, на ближайшие матчи с «Копенгагеном», Шахтероми игры чемпионата придет большое количество болельщиков, ведь нам очень важно чувствовать эту поддержку“, - рассказал Де Пена.

Матч Динамо - Копенгаген состоится завтра, 24-го октября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.