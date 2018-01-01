Тренер Копенгагена: Мы не боимся Динамо, но наше противостояние будет очень напряженным

Стале Сольбаккен рассказал о тактике своих подопечных на матч Лиги Европы.

Главный тренер Копенгагена Стале Сольбаккен поделился своими ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо.

“Мы хорошо знаем Динамо, это по-прежнему сильный соперник, хотя сейчас в Украине он уступает Шахтеру. Мы не боимся, но ожидаем, что и в Киеве, и в Копенгагене будут очень напряженные матчи.

Главное для нас - сыграть дисциплинированно. Игра в обороне у нас практически идеальна, в атаке тоже наверняка будут шансы. Надо их использовать и не допускать ошибок“, - заявил специалист на пресс-конференции.

Матч Динамо - Копенгаген состоится завтра, 24-го октября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.