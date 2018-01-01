Михайличенко: В матче с Копенгагеном мы ждем полных трибун

Наставник назвал сильные стороны датской команды.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился своими ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.

“Копенгаген хорошо готов физически. Дисциплинированна, по подбору игроков довольно ровная. Предпочитает не индивидуальный, а коллективный футбол. Чтобы эту команду обыгрывать, необходимо не только, так сказать, перебегать, но и переиграть ее.

Рассказал ли я своим подопечным манеру судейства турецкого арбитра? Я в принципе никогда не обсуждаю судейство. Считаю, что это излишне. Команда всегда должна быть дисциплинирована на поле - и в плане игры, и в плане поведения. Поэтому кто будет судить, для нас не имеет никакого значения.

Какое настроение у Вербича перед игрой со своей бывшей командой? Этот вопрос лучше задать самому Беньямину. Я у него не интересовался. Он профессионал, и готовится не только на свою бывшую команду, но в первую очередь на матч Лиги Европы. Не знаю, какие у него будут чувства. Наверняка, там осталось не так много игроков, с которыми он играл раньше. Но это игра не Вербича против Копенгагена, а Динамо против Копенгагена.

Выйдет ли на поле Самбрано, учитывая кадровую ситуацию в команде? Навряд ли вы его увидите на поле. Если хотите посмотреть на него, можете посмотреть на его игру за сборную Перу“.

Наставник киевлян также прокомментировал информацию о том, что на матч продано не так много билетов, как хотелось бы.

“Конечно же, как тренер, хотел бы пожелать, чтобы эта игра прошла для болельщиков них как можно спокойнее. Но завтра увидим, как получится - это футбол. Конечно, мы ждем поддержки, полных трибун, потому что это очень важно для нас. А то, что не так много продано билетов, в этом, в первую очередь, наша вина. И мы должны исправляться своей игрой и результатами в каждом матче“.

Динамо ждет серия ответственных тяжелых матчей - в Лиге Европы, с Шахтером в Кубке и чемпионате. Михайличенко также ответил, считает ли он этот отрезок ключевым.

“Да, его можно назвать таким. Но разве предыдущий отрезок был менее важным или ответственным? Важность каждой игры для нас колоссальная, и разделять их сложно. Необходимо идти постепенно, от матча к матчу, и добиваться результата в каждом из них. Важность каждого поединка тяжело недооценить или переоценить“, - рассказал специалист на пресс-конференции.

Матч Динамо - Копенгаген состоится завтра, 24-го октября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.