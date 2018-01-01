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Цыганков: Против Копенгагена будем играть только на победу

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Защитник киевлян отметил, что в команде не считают заработанные очки.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.

“Копенгаген - хорошая команда, быстрая, агрессивная. Наш соперник не сидит сзади и не отбивается, а старается играть и радовать болельщиков. Вербич сказал, что у Копенгагена много травмированных игроков, но ничего конкретного нам не рассказывал.

Что же касается Динамо, то мы играем только на победу, не считаем очки, а всегда стараемся победить. У нас сть план на игру, который мы попытаемся реализовать. Мы играем дома, должны действовать агрессивно. Думаю, свои моменты у нас будут, и мы попробуем их реализовать.“, - цитирует футболиста пресс-служба столичного клуба.

Матч Динамо - Копенгаген состоится завтра, 24-го октября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Динамо, Виктор Цыганков, Копенгаген, Лига Европы
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