Сент-Этьен - Александрия: анонс и прогноз матча Лиги Европы
В четверг, 24-го октября, состоятся матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы. В рамках этого раунда турнира Александрия отправится в гости к французскому Сент-Этьену.
Сент-Этьен - Александрия
Лига Европы, 3-й тур, Группа I
Сент-Этьен, стадион Жоффруа Гишар
24-е октября 2019 года
Стартовый свисток - 19:55
Арбитр - Эспен Эскос (Норвегия)
Прямая трансляция: телеканал Футбол 2
Сент-Этьен и Александрия одинаково начали свое выступление в групповом этапе: поражение в первом туре и ничья - во втором. Александрия сначала уступила на выезде Вольфсбургу (1:3), а потом вырвала домашнюю ничью с Гентом (1:1).
Сент-Этьен стартовал с гостевого поражения от Гента (2:3), а затем поделил дома очки с Вольфсбургом (1:1). После второго тура в клубе сменился главный тренер - вместо Гислена Прентана пришел Клод Пюэль.
Эта встреча станет для каждой из команд возможностью одержать первую победу в ЛЕ и подправить свое положение в группе I, где команды занимают 3-е и 4-е место, имея по 1 баллу.
Что касается выступления во внутреннем чемпионате, то в крайнем матче Александрия уступила Динамо. Подопечные Шарана занимают 4-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 19 очков.
Сент-Этьен в последнем матче чемпионата минимально обыграл Бордо, и сейчас занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 14 баллов.
Александрия впервые сыграет с представителем Франции, а вот Сент-Этьен прежде 6 раз встречался с украинскими клубами (4 - с Днепром и 2 - с Динамо Киев), ни разу не уступив. При этом французы не пропустили ни одного мяча в трех поединках на своем поле.
Сент-Этьен
Сент-Этьен не был представлен на евроарене с сезона 2016/17, когда дошел до 1/16 финала Лиги Европы. В прошлом розыгрыше чемпионата Франции команда заняла четвертое место и в четвертый раз попала в групповой этап Лиги Европы.
Сент-Этьен никогда прежде не проигрывал в Лиге Европы на своем поле, но при этом восемь из десяти этих матчей завершились вничью. В целом (дома и на выезде) команда не проигрывала на групповом этапе на протяжении десяти матчей (по пять побед и ничейных исходов), однако эту серию прервал Гент в первом туре Лиги Европы.
Сент-Этьенн обладает сбалансированным составом, в котором есть и молодые исполнители, и опытный игроки. После прихода нового тренера команда преобразилась и вновь будет бороться за еврокубки в чемпионате Франции.
Что касается кадровых потерь, то в сентябре из-за перелома руки в лазарете у Сент-Этьена основной вратарь команды Стефан Руффье, а в октябре порвал крестоподобные связки вингер команды Кевин Монне-Паке.
Александрия
Мало кто рассчитывает на выход Александрии из группы. Хотелось бы, чтобы подопечные Владимира Шарана показали, что могут противостоять соперникам из французской Лиги 1. Нет сомнений, что Александрия даст бой и сделает все возможное, чтобы набрать очки.
Международная пауза оказалась очень своевременной для Александрии, по ходу которой в основную обойму команды вернулись Ковалец и Лучкевич. Так что украинская команда к матчу подходит без потерь.
Ориентировочные составы
Сент-Этьен: Руффье - Салиба, Перрен, Колодзейчак - Трауко, Ахолу, Юссуф, Дебюши - Будебруз, Амума - Берич.
Александрия: Панькив - Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко - Банада, Ковалец, Гречишкин - Лучкевич, Ситало, Третьяков.
Арбитр
Главным арбитром на данное противостояние назначен Эспен Эскос из Норвегии. В активе рефери 19 матчей под эгидой УЕФА, из которых 3 - в рамках Лиги Европы. Ранее судья ни разу не работал на поединках украинских или французских клубов.
Помогать ему у боковых линий будут Йон-Михаэль Кнутсен и Эйстейн Иттерланд. Обязанности четвертого арбитра исполнит Рохит Сагги.
Прогноз
По мнению букмекеров, существенное преимущество в предстоящем противостоянии у хозяев поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на Сент-Этьен с коэффициентом 1.47, в то время как успех украинского клуба оценили в 6.80. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.80.
По мнению нашей редакции, подопечным Шарана придется очень непросто в данном поединке. Вероятнее всего, французский клуб одержит победу. Прогноз нашей редакции - 2:0 в пользу Сент-Этьена.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Сент-Этьен - Александрия, которая начнется 24-го октября в 19:55 по киевскому времени.
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