Сент-Этьен примет Александрию в рамках группового этапа Лиги Европы. Узнай все детали предстоящего поединка.

В четверг, 24-го октября, состоятся матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы. В рамках этого раунда турнира Александрия отправится в гости к французскому Сент-Этьену.

Сент-Этьен - Александрия

Лига Европы, 3-й тур, Группа I

Сент-Этьен, стадион Жоффруа Гишар

24-е октября 2019 года

Стартовый свисток - 19:55

Арбитр - Эспен Эскос (Норвегия)

Прямая трансляция: телеканал Футбол 2

Сент-Этьен и Александрия одинаково начали свое выступление в групповом этапе: поражение в первом туре и ничья - во втором. Александрия сначала уступила на выезде Вольфсбургу (1:3), а потом вырвала домашнюю ничью с Гентом (1:1).

Сент-Этьен стартовал с гостевого поражения от Гента (2:3), а затем поделил дома очки с Вольфсбургом (1:1). После второго тура в клубе сменился главный тренер - вместо Гислена Прентана пришел Клод Пюэль.

Эта встреча станет для каждой из команд возможностью одержать первую победу в ЛЕ и подправить свое положение в группе I, где команды занимают 3-е и 4-е место, имея по 1 баллу.

Сент-Этьен - Александрия: анонс матча ФК Александрия

Что касается выступления во внутреннем чемпионате, то в крайнем матче Александрия уступила Динамо. Подопечные Шарана занимают 4-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 19 очков.

Сент-Этьен в последнем матче чемпионата минимально обыграл Бордо, и сейчас занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 14 баллов.

Сент-Этьен - Александрия: анонс матча ФК Динамо Киев

Александрия впервые сыграет с представителем Франции, а вот Сент-Этьен прежде 6 раз встречался с украинскими клубами (4 - с Днепром и 2 - с Динамо Киев), ни разу не уступив. При этом французы не пропустили ни одного мяча в трех поединках на своем поле.

Сент-Этьен

Сент-Этьен - Александрия: анонс матча asse.fr

Сент-Этьен не был представлен на евроарене с сезона 2016/17, когда дошел до 1/16 финала Лиги Европы. В прошлом розыгрыше чемпионата Франции команда заняла четвертое место и в четвертый раз попала в групповой этап Лиги Европы.

Сент-Этьен никогда прежде не проигрывал в Лиге Европы на своем поле, но при этом восемь из десяти этих матчей завершились вничью. В целом (дома и на выезде) команда не проигрывала на групповом этапе на протяжении десяти матчей (по пять побед и ничейных исходов), однако эту серию прервал Гент в первом туре Лиги Европы.

Сент-Этьенн обладает сбалансированным составом, в котором есть и молодые исполнители, и опытный игроки. После прихода нового тренера команда преобразилась и вновь будет бороться за еврокубки в чемпионате Франции.

Что касается кадровых потерь, то в сентябре из-за перелома руки в лазарете у Сент-Этьена основной вратарь команды Стефан Руффье, а в октябре порвал крестоподобные связки вингер команды Кевин Монне-Паке.

Александрия

Сент-Этьен - Александрия: анонс матча ФК Александрия

Мало кто рассчитывает на выход Александрии из группы. Хотелось бы, чтобы подопечные Владимира Шарана показали, что могут противостоять соперникам из французской Лиги 1. Нет сомнений, что Александрия даст бой и сделает все возможное, чтобы набрать очки.

Международная пауза оказалась очень своевременной для Александрии, по ходу которой в основную обойму команды вернулись Ковалец и Лучкевич. Так что украинская команда к матчу подходит без потерь.

Ориентировочные составы

Сент-Этьен - Александрия: анонс матча ФК Александрия

Сент-Этьен: Руффье - Салиба, Перрен, Колодзейчак - Трауко, Ахолу, Юссуф, Дебюши - Будебруз, Амума - Берич.

Александрия: Панькив - Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко - Банада, Ковалец, Гречишкин - Лучкевич, Ситало, Третьяков.

Арбитр

Главным арбитром на данное противостояние назначен Эспен Эскос из Норвегии. В активе рефери 19 матчей под эгидой УЕФА, из которых 3 - в рамках Лиги Европы. Ранее судья ни разу не работал на поединках украинских или французских клубов.

Помогать ему у боковых линий будут Йон-Михаэль Кнутсен и Эйстейн Иттерланд. Обязанности четвертого арбитра исполнит Рохит Сагги.

Прогноз

По мнению букмекеров, существенное преимущество в предстоящем противостоянии у хозяев поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на Сент-Этьен с коэффициентом 1.47, в то время как успех украинского клуба оценили в 6.80. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.80.

По мнению нашей редакции, подопечным Шарана придется очень непросто в данном поединке. Вероятнее всего, французский клуб одержит победу. Прогноз нашей редакции - 2:0 в пользу Сент-Этьена.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Сент-Этьен - Александрия, которая начнется 24-го октября в 19:55 по киевскому времени.